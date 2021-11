770 Münsteranerinnen und Münsteraner sind aktuell infiziert

Am Donnerstag gab es so viele Corona-Infizierten wie noch nie in Münster. Am Freitag sorgt die vierte Corona-Welle direkt für den nächsten Rekord.

Seit Donnerstag liegt die Infiziertenzahl in Münster auf Rekordniveau - so viele Infizierte wie jetzt hat es während der gesamten Pandemie in Münster noch nicht gegeben.

Keine Trendwende in Sicht: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt hoch, die vierte Welle treibt die Infektionszahlen auch in Münster in bislang ungekannte Höhen.

Fast 100 weitere Ansteckungen

Wie die Stadt Münster am Freitag mitteilte, habe es seit dem Vortag 99 weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus gegeben. Zudem seien 61 Genesungen registriert worden. Damit gelten derzeit 770 (Vortag: 732) Münsteranerinnen und Münsteraner als infiziert . So viele Infizierte hat es seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang März 2020 noch nicht in Münster gegeben.

Ein weiterer Corona-Patient im Krankenhaus

Die Sieben-Tages-Inzidenz springt laut Berechnung des Robert-Koch-Institutes auf 140,3 (Vortag: 131,8). 28 Covid-Patientinnen und -Patienten werden nach Angaben der Stadt aktuell in münsterischen Krankenhäusern behandelt - das ist eine Person mehr, als noch am Vortag. Elf Corona-Patienten liegen auf Intensivstationen, davon müssen neun künstlich beatmet werden.