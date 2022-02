7757 Münsteraner im Januar ohne Job

Im Januar waren in Münster 7757 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 210 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte und lag zuletzt bei 4,4 Prozent, so die Auskunft des Arbeitsamtes Münster-Ahlen.

Dass die Arbeitslosigkeit zum Jahreswechsel steigt, sei typisch, erklärt Joachim Fahnemann, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster: „Im Januar melden sich vermehrt Beschäftigte arbeitslos, deren befristeter Arbeitsvertrag ausläuft. Zudem enden im Januar die dreieinhalbjährigen Ausbildungsgänge. Nicht immer werden die Absolventen im Betrieb übernommen. Sie müssen sich übergangsweise arbeitslos melden.“

„Arbeitsmarkt in guter Verfassung“

In diesem Jahr ist der jahreszeitliche Anstieg der Arbeitslosigkeit aber erheblich geringer ausgefallen als in den Vorjahren. So war die Zahl der Arbeitslosen im Januar niedriger als im Vergleichsmonat im Jahr 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie. „Die Arbeitslosigkeit liegt auf dem niedrigsten Niveau seit mehr als zehn Jahren. Der Arbeitsmarkt ist aktuell in einer sehr guten Verfassung“, führt Fahnemann aus.

Positiv entwickelte sich der Arbeitsmarkt für Jugendliche und junge Erwachsene. Im Vergleich zum letzten Jahr sank die Jugendarbeitslosigkeit um 24,5 Prozent. Im Januar waren 581 unter 25-Jährige arbeitslos gemeldet, neun mehr als im Dezember, aber 189 weniger als im Januar 2021.

„Viele Unternehmen haben einen sehr hohen Fachkräftebedarf. Sie halten ihre Beschäftigten im Unternehmen und suchen zusätzlich neues Personal“, beschreibt der Arbeitsmarktexperte.