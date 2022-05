7800 Corona-Infizierte aktuell in Münster

Die Infektionskurve in Münster geht weiter nach oben: Die Zahl der aktuell Infizierten ist am Freitag erneut gestiegen. Einen Rückgang gibt es jedoch bei der Sieben-Tage-Inzidenz.

In Münster wurden am Freitag 624 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

Mit Stand Freitagmittag sind 7800 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 82 mehr als am Donnerstag und 820 mehr als noch am vergangenen Freitag. Seit Montag (25. April) ist die Zahl der aktuell Infizierten täglich gestiegen.

Am Freitag hat das Gesundheitsamt in Münster 624 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Das sind weniger als noch am vergangenen Freitag, an dem das Gesundheitsamt 1453 Neuinfektionen gemeldet hat. Am heutigen Freitag wurden zudem 542 Gesundmeldungen bestätigt (Vorwoche: 877). Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Am Donnerstag hatte die Stadt den 200. Corona-Todesfall bestätigt.

Inzidenz in Münster sinkt im Vergleich zum Vortag deutlich

Da die Zahl der Neuinfektionen deutlich gesunken ist, ist auch die Inzidenz rückläufig. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie aktuell bei 1202,9 - im Vergleich zum Vortag ein Minus von 257,6. Am Freitag der Vorwoche lag die Inzidenz bei 1115,0.

Im NRW-Vergleich ist die Inzidenz in Münster jedoch weiter hoch. Das RKI hat die Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Freitag mit 695,8 angegeben. Auch dort ist die Tendenz sinkend.

Weiter mehr als 60 Corona-Patienten im Krankenhaus

Mit Stand Freitagmittag müssen 62 Corona-Patienten im Stadtgebiet in Krankenhäusern behandelt werden. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert. Derzeit werden nach Angaben der Stadt acht Patienten auf Intensivstationen betreut (Donnerstag: sieben), zwei davon müssen künstlich beamtet werden (Donnerstag: einer).