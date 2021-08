86 Sternsinger sind in Ascheberg in 23 Gruppen unterwegs

Die Sternsinger in St. Lambertus sind am Donnerstagnachmittag gestartt

Die Sternsinger in der St. Lambertus-Gemeinde sind gestern Nachmittag ausgesendet worden, um die traditionelle Grußbotschaft 20*C+M+B+20“ zu den Aschebergern zu bringen und um Spenden für Gleichaltrige in Not zu bitten. 86 Kinder brachen nach dem Segen in der Kirche in 23 Gruppen auf, um als Heilige drei Könige von Haus zu Haus zu ziehen.