Historiker will jüdische Bittbriefe an den Papst veröffentlichen

Jahr für Jahr versammeln sich Menschen am 9. November in der Synagoge, um der Pogrome vom 9. November 1938 zu gedenken. In diesem Jahr wurde bei der Gedenkfeier ein großes neues Forschungsprojekt vorgestellt.

Bei manchen wissenschaftlichen Projekten drängt sich die Notwendigkeit geradezu auf, zugleich aber erschaudert man angesichts der Größe der Aufgabe.

So erging es vielen Menschen, die sich am Mittwochmorgen in der münsterischen Synagoge versammelten. Anlass war der 84. Jahrestag der Pogrome vom 9. November 1938, als die Synagogen in Deutschland brannten und die Nationalsozialisten eine neue Stufe der Juden-Verfolgung einläuteten.

Bittschreiben jüdischer Holocaustopfer

Gastredner bei der Gedenkveranstaltung war der münsterische Kirchenhistoriker Prof. Dr. Hubert Wolf, der gemeinsam mit seinem Team sämtliche Bittschreiben jüdischer Holocaustopfer, die in den Archiven des Vatikans lagern, sichten, auswerten und publizieren möchte. Insgesamt geht es um rund 15.000 Menschen.

Wie schwierig die Arbeit ist, über die Wolf nach eigenem Bekunden erstmals öffentlich berichtete, machte er mit folgender Bemerkung deutlich: „Die römische Kurie ist nicht so gut organisiert wie das Archiv der Stadt Münster.“

„Papst Pius XII. war bestens informiert“

Exemplarisch stellte der Historiker die Briefe eines jüdischen Ehepaares aus Bremen vor, das über die Niederlande nach Rom geflohen war und sich mit Hilfe eines bekannten Priesters an Papst Pius XII. wandte. Der Papst half mit Geld, nicht mit den von den Bittstellern erhofften Reisepapieren, um dem ausgewanderten Sohn nach Palästina folgen zu können. Das Paar wurde in Auschwitz ermordet.

Ohne den Ergebnissen der Untersuchung vorgreifen zu wollen, sagte Wolf: „Papst Pius XII. war durch die Bittschriften über die Situation der Juden während der NS-Zeit bestens informiert.“

Mike Khunger, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, ging in seinem Grußwort auf Änderungen ein, die sich seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ergeben hätten. „Viele Juden mussten aus der Ukraine fließen.“ Die Hilfsbereitschaft in der Gemeinde sei groß, die Aufgabe aber auch. Khunger zitierte in diesem Zusammenhang den Talmund, eines der bedeutendsten jüdischen Schriftwerke: „Wer ein einziges Lebe rettet, rettet die ganze Welt.“

Widerstand gegen die Desinformation“

Veranstalter der Feierstunde war die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Münster. Deren Vorsitzender Prof. Dr. Johannes Schnocks sagte, dass der Antisemitismus heute vorzugsweise über das Internet verbreitet werde. Dieses Phänomen mache eine ganz neue Form der Arbeit erforderlich: „Widerstand gegen die Desinformation“.

Oberbürgermeister Markus Lewe erklärte, dass die alljährliche Gedenkstunde in der Synagoge zum „festen Bestandteil meines Jahreskalenders“ geworden sei. Die Existenz der jüdischen Gemeinde „sei ein Glücksfall für Münster“.