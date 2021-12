95 Prozent fehlen noch

Viele Springbrunnen in der Stadt sind defekt und wurden im zurückliegenden Sommer erst gar nicht in Betrieb genommen. Die CDU hat dies kritisiert. Jetzt stehen 100.000 Euro für Sanierungen im Haushalt 2022. Das ist ein Anfang – reicht aber nicht.

Die Haushaltsberatungen waren in in diesem Jahr durchaus kontrovers, aber es ging eher um die grundsätzliche Ausrichtung des Rathauses und weniger um konkrete echte Aufregerthemen. Eines dieser Themen waren die Springbrunnen und Wasserspiele in der Stadt, die in vielen Fällen nicht funktionieren und deswegen im zurückliegenden Sommer häufig erst gar nicht angestellt wurden.