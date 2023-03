Sperrungen auf A1 und A43 – Umleitungen eingerichtet

Autofahrer müssen am Wochenende teilweise einen Bogen um die A1 und A43 bei Münster machen. Dort kommt es zu Sanierungsarbeiten.

Wegen Sanierungsarbeiten sind Teile der A1 und A43 am Wochenende gesperrt.

Wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke am Autobahnkreuz Münster-Süd kommt es am Wochenende (25./26. März) zu Sperrungen, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Von der Sperrung sind sowohl die A1 als auch die A43 betroffen.

Konkret werden die Verbindung von der A1 aus Richtung Dortmund kommend auf die A43 in Richtung Wuppertal und die Verbindungen von der A43 aus Richtung Münster kommend auf die A1 in Richtung Dortmund und in Richtung Bremen gesperrt. Von Samstag (25. März) um 21 Uhr bis zum Sonntag (26. März) um 8 Uhr bleiben die Strecken gesperrt.

Umleitungen an A1 und A43 bei Münster-Süd eingerichtet

Wie die Autobahn GmbH mitteilt, werden Umleitungen jeweils über die umliegenden Anschlussstellen der A1 und A43 bei Münster per Rotem Punkt ausgeschildert. Erst vor wenigen Tagen musste die A1 bei Ascheberg wegen Arbeiten an einer Brücke gesperrt werden.