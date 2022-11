Vollsperrung der Autobahn 1 am Wochenende

Die Autobahn 1 wird zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg auf sechs Spuren ausgebaut. Dafür müssen auch insgesamt 15 Brücken erneuert werden. Am kommenden Wochenende wird die A 1 deshalb erneut voll gesperrt.

Vollsperrung auf der Autobahn 1: Für den Neubau einer Brücke wird die A 1 zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg für ein Wochenende in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das hat die Autobahn Westfalen mitgeteilt.

Von 2. Dezember (Freitag) bis 5. Dezember (Montag) wird der Verkehr an den beiden Anschlussstellen abgeleitet. Die Sperrung beginnt nach Angaben der Autobahn Westfalen am Freitagabend um 22 Uhr und soll am Montagmorgen um 5 Uhr aufgehoben werden. Zudem ist der Parkplatz Hohe Heide ab Freitagmorgen (8 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) geschlossen.

Umleitung über A 43 und A 2 bis zum Kamener Kreuz

Eine großräumige Umleitung erfolgt nach Angaben der Autobahn Westfalen von Norden kommend ab dem Autobahnkreuz Münster-Süd über die A43 und die A2 bis zum Kamener Kreuz. Aus Richtung Süden kommend fahren Verkehrsteilnehmer den umgekehrten Weg. Lokale Umleitungen erfolgen ab Münster-Hiltrup in Richtung Süden über die Bedarfsumleitung U26a und ab Ascheberg in Richtung Norden über die U83.

Die alte Brücke Bönneweg, die zwischen Senden und Münster-Amelsbüren über die A1 führte, wurde bereits vor einigen Wochen abgerissen. Inzwischen sind die neuen Mittelpfeiler und die Brückenwiderlager fertiggestellt. Parallel wurden insgesamt acht jeweils 43 Tonnen schwere und 21,25 Meter lange Fertigteilträger im Werk vorproduziert. Vier dieser Fertigteilträger werden in der Nacht von Freitag auf Samstag von zwei Spezialkränen eingehoben. Die übrigen vier Fertigteilträger für die andere Fahrtrichtung folgen ab Samstagnachmittag.

Brückenabriss an der A 1 zwischen Hiltrup und Ascheberg An der Autobahn 1 waren am Wochenende mehrere Bagger im Einsatz. Foto: hpe Zwischen den Anschlussstellen Ascheberg und Hiltrup wurde eine Brücke abgerissen. Foto: hpe Die Bagger machten kurzen Prozess - schon nach wenigen Stunden war nicht mehr viel von der Brücke zu sehen. Foto: hpe Die nun zerlegte Brücke wird im Dezember durch einen Neubau ersetzt. Foto: hpe Im aktuellen Abschnitt müssen insgesamt vier Brücken auf einem zehn Kilometer langen Streckenabschnitt abgerissen und durch breitere Bauwerke ersetzt werden. Foto: hpe Die Brücken müssen abgerissen und erneuert werden, weil die Autobahn von vier auf sechs Spuren erweitert werden soll. Foto: hpe

Zeitgleich saniert die Autobahn Westfalen den Standstreifen in Fahrtrichtung Bremen auf einem Kilometer. Sind die Fertigteile an ihrem Bestimmungsort angelangt, werden sie befestigt und sogenannte Kappengerüste erstellt. Diese werden benötigt, um die äußeren Ränder der Brücke inklusive der Geländer zu bauen.

Nächster Brückenabriss kündigt sich an

In den kommenden Wochen finden weitere Beton- und Abdichtungsarbeiten vor Ort statt, ehe die Fahrbahn asphaltiert werden kann und die Brücke ab April 2023 wieder befahrbar ist.

Allerdings wird die Brücke Amelsbürener Straße etwas weiter südlich bereits im Februar 2023 ebenfalls während einer Vollsperrung am Wochenende abgebrochen. Insgesamt müssen laut Autobahn Westfalen im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg 15 Brücken über oder im Verlauf der Autobahn erneuert werden.