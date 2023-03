Sperrung auf der A1 im Kreuz Münster-Süd

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich am Wochenende auf der A1 auf Einschränkungen einstellen. Im Kreuz Münster-Süd kommt es wegen Bauarbeiten zu einer Sperrung.

Auf der A1 kommt es in der Nacht vom 10. auf den 11. März zu Einschränkungen am Kreuz Münster-Süd.

Auf der A1 kommt es in der Nacht von Freitag (10. März) auf Samstag (11. März) zu Einschränkungen. Die Autobahn Westfalen repariert im Bereich des Autobahnkreuzes Münster-Süd in Fahrtrichtung Bremen Fahrbahnschäden.

Dafür müssen laut einer Mitteilung der Autobahn Westfalen die Verbindungen zur A43 und zur B51 in dieser Fahrtrichtung gesperrt werden. Die Sperrung gilt von 21 Uhr am Freitagabend bis 7 Uhr am Samstagmorgen.

Umleitung über Anschlussstelle Münster-Nord

Eine Umleitung erfolgt per Rotem Punkt über die nachfolgende Anschlussstelle Münster-Nord. Auf der A1 steht während der Zeit der Arbeiten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird auf 80 km/h begrenzt.