Newsticker: Mehrere Verletzte nach Unfall auf A1 zwischen Münster und Greven

Am Freitagnachmittag kam es auf der A1 bei Münster zu einem Unfall. Eine Person wurde offenbar schwer verletzt. Es kommt derzeit zur Sperrung.

+++ Newsticker zum Unfall auf der A1 zwischen Münster und Greven aktualisieren +++

Update: 17.37 Uhr. Der schwere Unfall auf der A1 am Freitagnachmittag wirkt sich nun auch auf den Feierabendverkehr in Münster aus. Auf dem Schifffahrter Damm gibt es derzeit kein Durchkommen – die viel befahrene Straße ist wegen der Sperrung der A1 zwischen Greven und Münster-Nord momentan komplett dicht. Wir berichten weiter.

Sieben Verletzte nach Unfall auf A1 bei Münster

Update: 17.34 Uhr. Nach dem Unfall auf der A1 musste die schwerverletzte Person nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Die Unfallursache war wohl auf die schwierigen Wetterbedingungen zurückzuführen. Nachdem ein Autofahrer witterungsbedingt abgebremst hatte, fuhren mehrere Fahrzeuge auf den Pkw auf. Derzeit werden die beteiligten Autos geborgen. Der Verkehr staut sich derzeit zwischen Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) und Münster-Nord auf einer Strecke von knapp zehn Kilometern. Die Autobahn bleibt weiterhin gesperrt.

Update: 17.25 Uhr. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigt, sind bei dem Unfall auf der A1 zwischen Münster und Greven am Freitag sieben Personen verletzt worden. Fünf Beteiligte verletzten sich leicht, ein weiterer erlitt mittelschwere Verletzungen, während eine Person schwer verletzt wurde.

Zehn Kilometer Stau nach Unfall auf A1 zwischen Münster und Greven

Update: 17.07 Uhr. Erst vor wenigen Tagen hatte sich auf derselben Strecke ein Unfall ereignet. Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem zwei Personen verletzt wurden, musste die A1 bei Münster ebenfalls komplett gesperrt werden. Bei dem aktuellen Unfall am Freitagnachmittag sind ersten Erkenntnissen zufolge fünf Personen verletzt worden.

Update: 16.59 Uhr. Nach dem Unfall auf der A1 zwischen Münster-Nord und Greven staut es sich derzeit ab Ladbergen auf einer Strecke von etwa zehn Kilometern. Die Sperrung der Autobahn in Richtung Dortmund wird noch bis zum frühen Abend andauern.

Unfall auf A1 zwischen Münster und Greven

Erstmeldung: Wie die Polizei am Freitag (10. März) mitteilt, hat sich am Nachmittag auf der A1 in Richtung Dortmund ein Unfall ereignet. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte ein Polizeisprecher, dass es wohl zu einem Auffahrunfall kam.

Ein Verkehrsteilnehmer habe auf der A1 bei Münster-Nord abbremsen wollen, woraufhin vier weiterer Fahrzeuge auf das Auto aufgefahren seien. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Person schwer und vier weitere leicht verletzt worden sein.

A1 bei Münster nach Unfall gesperrt

Die A1 ist derzeit zwischen der Anschlussstelle Greven und Münster-Nord in Richtung Dortmund komplett gesperrt. Einem Polizeisprecher zufolge wird die Sperrung wohl bis 18.30 Uhr andauern. Ein Rettungshubschrauber ist bereits auf der Autobahn gelandet, wird womöglich jedoch ohne Personen wieder abfliegen. Der Verkehr wird momentan an der Anschlussstelle Greven abgeleitet.