Von Aasee bis Wohnen: Diese Entscheidungen hat der Rat getroffen

In seiner jüngsten Sitzung hat der Rat der Stadt Münster Beschlüsse zu unterschiedlichen Themen gefasst. Dabei ging es um den Schutz von Bäumen, neue Wohnungen in der Stadt und die Skulptur-Projekte 2017.

Der Musik-Campus war nur eins von vielen Themen, über die der Rat der Stadt Münster am Mittwoch (18. Mai) entschieden hat. Andere Entscheidungen aus der Sitzung im Überblick.

Mehr Pflege für den Aasee

2018 kamen im Aasee nach wochenlanger Hitze und Trockenheit rund 20 Tonnen Fisch um. Damit sich eine solche Katastrophe nicht wiederholt, will die Stadt das Gewässer besser schützen. Einem von ihr entwickelten Maßnahmenpaket stimmte der Rat am Mittwoch zu. Die jährlichen Kosten für die Pflege des Gewässers sollen bei rund 350.000 Euro liegen. Unter anderem sollen der Wasserzulauf optimiert und die Zufuhr von Nährstoffen reduziert werden. Zudem soll die Zahl der Friedfische auf eine gewässerverträgliche Menge begrenzt werden, dazu sollen Raubfische beitragen, deren Lebensbedingungen im Aasee gezielt verbessert werden.

Münster erhält eine Baumschutzsatzung

Münster soll eine Baumschutzsatzung erhalten. Das hat der Rat gegen die Stimmen von CDU, FDP und AfD beschlossen. Die Verwaltung soll nun Details erarbeiten. Nach ihren Angaben nehmen die Eingriffe in den Baumbestand wegen der starken Bautätigkeit seit Jahren zu. Zudem setzte der Klimawandel den Bäumen zu. Die Verwaltung rechnet mit bis zu 900 Fäll-Anträgen pro Jahr. Künftig soll es eine Pflicht für Ersatzpflanzungen geben.

Grünes Licht für Skulptur-Projekte

Grünes Licht für die Skulptur-Projekte 2027: Der Rat hat am Mittwochabend beschlossen, dass die von Stadt und Landschaftsverband (LWL) organisierte Ausstellung in fünf Jahren zum nunmehr sechsten Mal in Münster stattfinden soll. 2017 waren mehr als 600.000 Kunstfreunde aus aller Welt nach Münster gekommen. Von den Gesamtkosten in Höhe von 11,3 Millionen Euro wird die Stadt Münster 2,5 Millionen Euro übernehmen.

Skulptur-Projekte 2017: Alle Künstler - alle Werke Nairy Baghramian:pseudounfertige Skulpturen auf Schraubenschlüsseln finden sich am Erbdrostenhof. Foto: Gerhard H. Kock Aram Bartholl:Lagerfeuer-Feeling in gedachter Endzeit gibt es an drei Standorten: H1-Tunnel, Pumpenhaus und Fernsehturm. Foto: Henning Rogge Andreas Bunte:hängt am H1-Vorplatz, Stadthaus-1-Innenhof und bei der VHS Plakate mit Fotos einer Installation auf. Via QR-Code gibt es Töne und Bilder. Foto: Gerhard H. Kock Camp:(Shaina Anand und Ashok Sukumaran) spannt an der Theaterruine ein Netzwerk, das Informationen über das Theater und die Umgebung vermittelt. Foto: Wilfried Gerharz Lara Favaretto:stellt am Ludgeriplatz gegenüber ein Denkmal für Kolonialkriegsopfer einen Spardosen-Monolithen für Flüchtlinge auf. Foto: Gerhard H. Kock Hreinn Friðfinnsson:platziert auf einer Wiese im Sternbuschpark sein Edelstahl-Hausskelett. Foto: Wilfried Gerharz Peles Empire:(Barbara Wolff, Katharina Stöver) machen den Archetyp des Prinzipalmarkt-Giebels gegenüber dem Aegidiimarkt begehbar. Foto: Gerhard H. Kock Alexandra Pirici:lässt Tänzer im Friedenssaal Bewegungen zum Thema Frieden und Staaten aufführen. Foto: Oliver Werner Mika Rottenberg:eröffnet gegenüber dem Gefängnis in einem ehemaligen Asia-Laden einen Asia-Laden mit Videos. Foto: Gerhard H. Kock Sany:(oder besser: Samuel Nyholm) zeigt seine fallenden Figuren als Brennmalerei auf Holz an mehreren Stellen in der City. Foto: Gerhard H. Kock Gregor Schneider:hat im Landesmuseum die Wohnung von N. Schmidt eingerichtet. Foto: Henning Rogge Thomas Schütte:zeigt auf dem ehemaligen Zoo-Gelände die Reinform des Tempels in Rostrot. Foto: Gerhard H. Kock Koki Tanaka:zeigt in der Johannisstraße 18/20 Videos von Workshops mit Münsteranern, die darüber nachgedacht haben, wie Menschen zusammenleben und Unbekanntes teilen. Foto: Henning Rogge Oscar Tuazon:bereichert eine Industriebrache am Stadthafen mit einer Art öffentlichem Betonkamin. Foto: Gerhard H. Kock Hervé Youmbi:hängt zwischen die Bäume des alten Überwasserfriedhofs über die Bronzefiguren Masken, die Motive aus Afrika mit dem Horrorgesicht aus den „Scream“-Filmen kombiniert – ein Maskenball der besondern Art. Foto: Gerhard H. Kock Gintersdorfer/Klaßen starten im Pumpenhaus ihre öffentlichen Performance-Proben „Erniedrigung ist nicht das Ende der Welt“. (Symbolfoto) Foto: pd Bei den fünften Skulptur-Projekten im Jahr 2017 sind 35 Werke zu sehen. Hier alle beteiligten Künstler und sämtliche Projekte im Kurzporträt: Foto: Matthias Ahlke Ei Arakawa:Ein Mini-Museum mit sieben Gemälden plus Musik auf grüner Wiese vor Haus Kump – vor allem abends schön. Foto: Gerhard H. Kock Cosima von Bonin/Tom BurrDie schwere Moore-Plastik am Landesmuseum wird scheinbar vom Tieflader abgeholt. Auf der Kiste steht „Fragile“ für „Zerbrechlich“. Foto: Wilfried Gerharz Gerard ByrneGerard Byrne setzt im Klaviersaal der Stadtbücherei das Verhältnis von Musik, Sprache und Bild in Szene. Foto: Matthias Ahlke Michael DeanMichael Dean verhängt den Lichthof des Landesmuseums mit transparenter Folie und zeigt darin Schriftzeichen-Skulpturen. Foto: Gerhard H. Kock Jeremy Deller:hat Kleingärtner zehn Jahre lang Tagebuch schreiben lassen. Respektable 33 Bücher werden ausgestellt. Foto: Matthias Ahlke Nicole Eisenman:hat einen Brunnen für die Kreuzschanze schaffen, der aus unbekleideten Frauen besteht. Foto: Oliver Werner Ayşe Erkmen:lässt Menschen im Hafen über eine Brücke unter Wasser gehen. Foto: Oliver Werner Ludger Gerdes:hat 1989 über dem Ordnungsamt Marl das Leuchtschild „Angst“ anbringen lassen; bis zum 1. Oktober hängt es am Aegidiimarkt. Foto: Gerhard Kock Pierre Huyghe:stellt die ehemalige Eissporthalle auf den Kopf für ein Habitat. Foto: Oliver Werner John Knight:vermisst das neue Landesmuseum mit einer überdimensionierten Wasserwaage. Foto: Gerhard H. Kock Justin Matherly:stellt den Nietzsche-Felsen in der Nähe des Hauptbahnhofs auf Gehhilfen und thematisiert dessen Erweckungserlebnis. Foto: Matthias Ahlke Christian Odzuck:stellt eine dem Gebäude der Oberfinanzdirektion nachempfundene Architektur aus recyceltem Material der abgerissenen OfD auf die Brache. Foto: Gerhard H. Kock Xavier Le Roy mit Scarlet Yu:lassen Münsteraner in der Innenstadt pantomimisch Skulpturen darstellen, um mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Foto: Gerhard H. Kock Nora Schultz:will mit Installation und Videos die Wucht der Architektur des neuen Landesmuseums brechen. Foto: Wilfried Gerharz Emeka Ogboh macht die Weltmusik des in Münster begrabenen Komponisten Moondog im Hamburger Tunnel hörbar und ließ in Belgien Bier unter dem Einfluss von Musik aus Lagos brauen. Foto: Gerhard H. Kock Michael Smith:lädt über 65-Jährige ein, sich kostengünstig Tattoos von Arbeiten internationaler Künstler stechen zu lassen. Foto: Martin Kalitschke Hito Steyerl:stellt „Hell-YeahWeFuckDie“ als Leuchten in die LBS – Wörter, die in Popsongs der Gegenwart häufig sind – und thematisiert zudem, wie Menschen mit Robotern umgehen. Foto: Gerhard H. Kock Bárbara Wagner und Benjamin de Burca:singen in der Uralt-Disco „Elephant Lounge“ Schmalz-Schlager mit kritischen Texten: „Bye Bye Deutschland! Eine Lebensmelodie.“ Foto: Matthias Ahlke Cerith Wyn Evans kühlt eine Glocke von St. Stephanus auf Winter-Temperatur. Zu den üblichen Gottesdienstzeiten (samstags um 17 Uhr und sonntags um 10.30 Uhr) können die Menschen hören, ob dies einen Unterschied macht - und wenn welchen. Foto: Gerhard H. Kock

550 neue Wohnungen für Münster

Die Entwicklung des Grundstücks der ehemaligen Friedrichsburg (Weseler Straße/Kolde-Ring) rück näher. Der Rat hat am Mittwoch den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes gefasst. Der Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster (LVM) will auf dem Gelände 550 Wohnungen errichten – zunächst war nur gut die Hälfte geplant. 2021 war die Friedrichsburg, Sitz des Ordens der Vorsehungsschwestern, abgerissen worden. Zuvor war der größte Teil des Grundstücks an den benachbarten LVM veräußert worden. Die Ordensgemeinschaft ist inzwischen in einen Neubau an der Offenbergstraße umgezogen. Der Baubeginn ist noch unklar.

Initiative für Sauberkeit

Die Innenstadt soll sauberer werden. Der Rat hat sich für ein parteiübergreifendes Maßnahmenpaket von Grünen, SPD, Volt, CDU und FDP ausgesprochen. Danach ist unter anderem geplant, im öffentlichen Raum zusätzliche und größere Abfallbehälter aufzustellen – und zwar besonders dort, wo viel los ist: an Aasee, Kanalufer und Hiltruper See sowie auf Grün- und Erholungsflächen in den Stadtteilen. Am Aasee sollen zudem neue Toilettenanlagen installiert werden. Und für den Bereich rund um die Aaseekugeln wird ein nächtliches Lichtkonzept angeregt. Das gesamte Investitionsvolumen – ohne Personalkosten – beziffert die Politik auf rund 423.000 Euro.

Digitale Geräte für Kollegs

Die Abiturjahrgänge an den Berufskollegs sollen mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Einem entsprechenden Antrag von CDU, Grünen, SPD und Volt hat der Rat zugestimmt. Neben 732 Schülerinnen und Schülern in den Bildungsgängen der beruflichen Gymnasien mit allgemeiner Hochschulreife der Berufskollegs sollen 360 Schülerinnen und Schüler in den sozialpädagogischen Bildungsgängen des Beruflichen Gymnasiums Anne-Frank-Schule berücksichtigt werden. Die Gesamtkosten in Höhe von 436.800 Euro sollen mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Digitale Ausstattungsoffensive“ des Landes NRW beglichen werden.