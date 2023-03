Verwaistes Auto in der Aaseestadt wirft Fragen auf

Ein offenbar herren- beziehungsweise frauenloses, an der Von-Stauffenberg-Straße abgestelltes Auto bewegt weiter einige Anwohner. Gute eineinhalb Jahre steht der graue Renault Scénic mit niederländischem Kennzeichen unberührt an seinem Platz. So haben es jedenfalls Anlieger aus dem Viertel, die hier täglich vorbeikommen, beobachtet. Die Reifen, um die sich reichlich Schmutz und Laubreste gesammelt haben, sind so gut wie platt. Im Innenraum schimmelt es auf allen Sitzen beträchtlich.

