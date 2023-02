Ab 13.11 Uhr rollt der Rosenmontagszug

Der Straßenkarneval – hier die Schlüsselübergabe am Sonntag auf dem Prinzipalmarkt – steuert auf seinen Höhepunkt zu.

Etwas kürzer als beim letzten Mal im Jahr 2020 präsentiert sich der Rosenmontagszug in diesem Jahr: Erneut wird sich der närrische Lindwurm aber um 13.11 Uhr vom Schlossplatz aus seinen rund viereinhalb Kilometer langen Weg durch die münsterische Innenstadt bahnen. Dabei nimmt er allen Baustellen zum Trotz seine gewohnte Route.

An fünf Stationen im Streckenverlauf wird der Zug kommentiert – erstmals findet sich auch vor der DKV-Residenz am Tibusplatz aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Einrichtung eine Bühne.

104 Zugnummern

Laut Ankündigung bietet der neue „Treffpunkt für im Herzen jung gebliebene Karnevalisten“ hier traditionelle Karnevalsmusik gepaart mit närrischen Anmerkungen. Auch am Theater, Lackmuseum und Drubbel sowie auf dem Sentenzbogen gibt es närrische Nachrichten zu den offiziell 104 Zugnummern.

77 Wagen und 24 Fußgruppen sind in diesem Jahr angemeldet. In Sachen Musik sieht es indes nicht so rosig aus: Nur drei Spielmannszüge laufen nach Angaben der Veranstalter noch im Zug mit.

Alles rund um den Zug gibt es am Rosenmontag auch im Live-Ticker unserer Zeitung im Internet.