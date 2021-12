Freude über aktualisierte Stadion-Planung – finanzielle Herausforderung für die Stadt

Die Freude über schicke Bilder eines neuen Stadions ist bei nicht wenigen Fußball-Fans in Münster groß. Doch schon der Bau einer zweitligatauglichen Arena in der Grundvariante dürfte ein finanzieller Kraftakt werden. Das lässt sich aus der Fortschreibung der Machbarkeitsstudie ablesen.

So könnte der Blick von der neuen Heimkurve des SC Preußen mit knapp 8800 Stehplätzen in Richtung der neuen Nord-Tribüne eines Tages aussehen.

Die Bilder, die ein umgebautes, schmuckes und zweitligataugliches Preußenstadion im Jahr 2027 zeigen sollen, lassen Christoph Strässer nicht kalt: „Das ist natürlich ein super Gefühl“, kommentiert der Präsident des Fußball-Viertligisten SC Preußen Münster die Visualisierungen dessen, was ab 2022 mit dem in die Jahre gekommenen Stadion an der Hammer Straße nach und nach passieren soll. Ein Ort zum Wohlfühlen, wo auch Familien mit Kindern gerne hingehen, so fasst Strässer seinen ersten Eindruck zusammen.