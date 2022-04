Abbau der Radständer im Tunnel - endlich oder leider?

Endlich kommen die Fahrradständer aus dem Hamburger Tunnel weg. Sicher, bisweilen waren sie viel genutzt worden. Der Bedarf an – kostenlosen – Fahrradstellplätzen, er besteht am Hauptbahnhof. Diesen aber ausgerechnet im Hamburger Tunnel decken zu wollen, war von vorneherein ein Fehler. Weil so in einem ohnehin schon unappetitlichen Angstraum Nischen, für Dreck, Fäkalien und Drogenvergehen geschaffen wurden. Es sei an die Reinigungsarbeiten der Vergangenheit erinnert. Weil nach einer Zeit immer mehr Menschen merkten, dass Fahrräder und Fäkalien nur einen gemeinsamen Anfangsbuchstaben haben, sonst aber schlecht zusammenpassen, ließ schließlich auch die Nachfrage nach. Auf Nimmerwiedersehen. Von Björn Meyer

