Abiturienten-Quote: Münster landesweit auf Platz zwei

Herrschen am Freitag die gleichen Voraussetzungen wie am Mittwoch? Phil Robin Weber aus dem Landesvorstand der LSV bezeichnete den Ausweichtermin als „Katastrophe“. Für den Tag sind bundesweit Bahnstreiks angekündigt, außerdem beginnt an dem Tag das muslimische Zuckerfest. Wer an den Klausuren wegen des Zuckerfestes nicht teilnehmen könne, könne nachschreiben, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU). Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rechnet am Freitag wegen des Warnstreiks mit „erheblichen Einschränkungen“ im Fern- und Regionalverkehr. Dass Abiturienten damit juristisch argumentieren können, hält Christian Birnbaum, Anwalt und Experte für Schulrecht, aber für ausgeschlossen: „Ich weiß doch heute schon, dass am Freitag dieser Streik sein wird - dann muss ich mich darauf einstellen. Streik gilt in diesem Sinne als hinzunehmen.“

Foto: Peter Clifton/PA Wire/dpa