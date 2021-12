Abriss wäre eine Form von Geschichtslöschung

Der „Stehende Soldat“ im Schlossgarten stand im Blickpunkt eines von fünf Projekten, in denen sich 25 Schülerinnen der Stufe Q2 der Marienschule mit den Kriegerdenkmalen in Münster auseinandersetzten. Dabei ging es um die Frage, wie künftig mit diesen Denkmalen umgegangen werden kann.

Der „Stehende Soldat“ im Schlossgarten stand im Blickpunkt eines von fünf Projekten, in denen sich 25 Schülerinnen der Stufe Q2 der Marienschule mit den Kriegerdenkmalen in Münster auseinandersetzten. Dabei ging es um den künftigen Umgang mit diesen Denkmalen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Der „Soldat“ wurde 1923 eingeweiht, um die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkrieges zu ehren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Bronzetafel angebracht, um so der gefallenen Helden beider Weltkriege zu gedenken.

Lebendiger Lernort

Solav, Paula, Freya, Stella und Judith fanden bei ihren Forschungen heraus, dass der „Soldat“ nicht nur die gefallenen Soldaten als Helden ehrt, sondern demokratiefeindliche Signale aussendet.

Die Schülerinnen waren sich einig, dass ein Abriss eine Form der Geschichtslöschung wäre. Stattdessen müsse es gelingen, das Denkmal zu einem lebendigen Lernort zu machen, der den demokratischen Anforderungen an Erinnerungskultur entspricht.

Die Marienschülerinnen schlugen dafür eine gut sichtbare, großformatige Informationstafel vor, die über den historischen Kontext der Entstehung und die heutige Rezeption aufklärt. Dazu sollten die Sandstein-Bänke der US-Amerikanerin Jenny Holzer der militaristischen Botschaft des „Stehenden Soldaten“ eine pazifistische Stimme entgegensetzen.