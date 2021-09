Abstimmen wie die Großen

„U 18-Wahl“ an Schulen in Münster

Wählen dürfen die meisten Schülerinnen und Schüler als unter 18-Jährige bei der Bundestagswahl noch nicht. Was aber nicht heißt, dass sie sich nicht für die Wahl interessieren. An einigen Schulen und Jugendeinrichtungen in Münster haben Kinder und Jugendliche jetzt auch ohne Wahlrecht bei der U 18-Wahl eine Stimme – mit echtem Wahlzettel, Urne und Auszählung. Am Montag hatte etwa ein Wahllokal in der Mathilde-Anneke-Gesamtschule geöffnet.