Mehr Licht für Fahrradfahrer und Fußgänger: Auch an der Dingstiege soll eine sogenannte adaptive Beleuchtung installiert werden. Die dafür notwendigen Bauarbeiten sollen im August starten.

Wenn die Sonne untergeht, ist es an der Dingstiege dunkel. Für eine sichere, sparsame und umweltfreundliche Beleuchtung sollen laut Stadt adaptive Straßenlaternen sorgen, die nur leuchten, wenn Radfahrer dort unterwegs sind.

Die Dingstiege ist nach Angaben der Stadtverwaltung eine von Radfahrern stark genutzte Strecke der Veloroute Münster – Telgte. Aktuell gibt es dort keine Beleuchtung. Für die Sicherheit gerade in der dunklen Jahreszeit soll in diesem Abschnitt eine adaptive Beleuchtung installiert werden, die per Bewegungsmelder anspringt und sich automatisch wieder abschaltet, wenn die Straßenlaterne passiert wurde.

„Dadurch schaffen wir nicht nur Sicherheit für die Verkehrsteilnehmenden, sondern verringern den Einfluss auf die Umwelt durch Lichtverschmutzung und sparen auch noch Energie“, fasst Andreas Groot-Körmelink, Projektleiter im Amt für Mobilität und Tiefbau, zusammen.

Rohre wurden bereits 2020 verlegt

Als die Straße 2020 umgebaut wurde, sind bereits Leerrohre verlegt worden, so dass die Wurzeln der Bäume durch die nun anstehenden Arbeiten nicht beschädigt würden, schreibt die Verwaltung. Der Baubeginn für die adaptive Beleuchtung an der Dingstiege ist für August geplant, die Installationsarbeiten dauern voraussichtlich vier Monate. Das Bundesministerium für Verkehr und Digitales fördere die Maßnahme mit einem Anteil von 50 Prozent.

Ausschuss entscheidet im Mai

Am 11. Mai entscheidet der Ausschuss für Verkehr und Mobilität über die Umsetzung der Maßnahme. Auf der Veloroute haben auch an der Kreuzung Dingstiege / Dyckburgstraße die Bauarbeiten für eine Ampelanlage mit intelligenter Grünanforderung begonnen. Dort werden Radfahrer durch Sensoren frühzeitig erfasst und können dann möglichst ohne Halt die Dyckburgstraße queren, betont die Stadtverwaltung.

Außerdem werde aktuell der Bohlweg als innenstadtnaher Abschnitt dieser Veloroute zu einer Fahrradstraße ausgebaut.