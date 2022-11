Voll belegte Parkhäuser sorgen für lange Autoschlangen

Wer am ersten Adventssamstag mit dem Auto nach Münster reinfahren wollte, der hatte vielfach vor allem eines – ein Parkproblem. Doch verglichen mit Zahlen aus der Vergangenheit war der Andrang eigentlich gar nicht so ungewöhnlich groß.

Am vergangenen Samstag war es voll in der Innenstadt. So voll, dass die, die mit dem Auto angereist waren, ein zeitraubendes Problem hatten, denn vor den Parkhäusern bildeten sich lange Autoschlangen. Die Westfälische Bauindustrie (WBI), die in Münster acht innerstädtische Parkhäuser betreibt, belegt diesen visuellen Eindruck anhand von Zahlen. Für Verwunderung sorgte derweil das Fehlen eines aus der Vergangenheit bekannten Services.