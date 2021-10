AfD-Parteitag im Rathaus und lautstarke Gegendemo auf dem Prinzipalmarkt

Lautstarker Protest: Am Samstagmorgen haben laut Polizei 220 Menschen am Prinzipalmarkt gegen die AfD protestiert. Der Kreisverband der Partei hielt im historischen Rathaus einen Parteitag ab - blieb dabei aber lieber unter sich.

In Münster bekommt die AfD bekanntlich kaum einen Fuß auf den Boden. Auf der Demonstration gegen den AfD-Kreisparteitag erinnerte Veranstalter Carsten Peters vom Bündnis „Keinen Meter den Nazis Münster“ an das schlechte AfD-Ergebnis in Münster bei der Bundestagswahl. „Aber 2,86 Prozent sind 2,86 Prozent zu viel“, so Peters. Man müsse weiter überall dort auf die Straße gehen, wo die AfD auftaucht.

Bürgerinnen und Bürger, Parteien sowie Gewerkschaften waren dem Aufruf des Büdnisses gefolgt und machten ab 9.30 Uhr mit Transparenten und lauten Sprechgesängen ("Ganz Münster hasst die AfD") ihrem Unmut gegenüber der Partei Luft.

Ausschluss der Presse

Mit etwas Verspätung begann die AfD um 10.30 Uhr ihren Kreisparteitag . Dabei sollten Delegierte gewählt werden, die sich Ende Oktober beim Landesparteitag in Essen für die NRW-Wahl aufstellen lassen wollen. Etwa 25 bis 35 AfD-Mitglieder nähmen am Kreisparteitag in Münster teil, sagte AfD-Sprecher Holger Lucius am Morgen vor der Veranstaltung.

Mehr war zunächst für die Öffentlichkeit nicht zu erfahren. Die AfD hatte im Rathaus in einer Abstimmung unter den anwesenden Mitgliedern den Ausschluss der Presse beschlossen.

Protest gegen AfD-Kreisparteitag Lautstarker Protest: Am Samstagmorgen (16.10.2021) haben laut Polizei 220 Menschen vor dem Historischen Rathaus am Prinzipalmarkt gegen die AfD protestiert. Foto: Pjer Biederstädt Zu der Demonstration hatte das Bündnis „Keinen Meter den Nazis Münster" aufgerufen. Foto: Pjer Biederstädt Im historischen Rathaus in Münsters „guter Stube" hat die AfD ihren Kreisparteitag abgehalten, um Delegierte zu bestimmen, die sich Ende Oktober beim Landesparteitag in Essen für die NRW-Wahl aufstellen lassen wollen. Foto: Pjer Biederstädt Die Landespolizei war nach eigenem Bekunden mit Einsatzkräften aus Recklinghausen und Münster im Einsatz. Wie viele Beamte vor Ort waren, teilte die Polizei nicht mit. Allein auf dem Prinzipalmarkt standen jedoch über zehn Einsatzfahrzeuge. Foto: Pjer Biederstädt Zahlreiche Menschen protestierten mit Transparenten gegen die rechtspopulistische Partei. Foto: Pjer Biederstädt Auf einem Baugerüst in Sichtweite der Kundgebung hatten Aktivisten Transparente angebracht. Foto: Pjer Biederstädt Zu den Protestlern sprach unter anderem auch... Foto: Pjer Biederstädt ... Maria Salinas, Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Münster. Foto: Pjer Biederstädt

Die NRW-Polizei war nach eigenem Bekunden mit Einsatzkräften aus Recklinghausen und Münster im Einsatz. Wie viele Beamte vor Ort waren, teilte die Polizei nicht mit. Allein auf dem Prinzipalmarkt standen jedoch über zehn Einsatzfahrzeuge.

Wie angekündigt, wurde die Gegendemo pünktlich um 11 Uhr beendet. Nach Auskunft der Polizei direkt nach Ende der Veranstaltung gab es keinerlei Zwischenfälle.