AfD-Treffen im Rathaus und Gegendemo auf dem Prinzipalmarkt

Warum die AfD in Münster tagt, verrät sie nicht. Klar ist aber, dass es am Samstag (16. Oktober) einen Protest gegen die Partei und ihre Veranstaltung im historischen Rathaus geben wird. Der Prinzipalmarkt wird zeitweise für den Bus-Verkehr gesperrt.

In der Vergangenheit hatte es bereits bei den Neujahrsempfängen der AfD in Münster große Proteste auf dem Prinzipalmarkt gegen die Rechtspopulisten gegeben.

Von 10 bis 16 Uhr will die AfD am Samstag (16. Oktober) im historischen Rathaus tagen. Das Bündnis „Keinen Meter den Nazis“ hat daher von 9.30 Uhr bis 11 Uhr eine Protestaktion auf dem Prinzipalmarkt angekündigt.

„2,9 Prozent sind immer noch 2,9 Prozent zu viel“, nimmt Carsten Peters für das Bündnis Stellung zur vergangenen Bundestagswahl und dem Abschneiden der AfD in Münster. Es gelte weiter die Stimme zu erheben gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung.

Veranstalter rechnen mit 300 Teilnehmern

Der Veranstalter rechnet mit 300 Demo-Teilnehmern. Unklar ist, warum die AfD im Rathaus tagt. Während die Partei selbst lediglich von einer „internen Veranstaltung“ spricht, vermutet das Bündnis „Keinen Meter den Nazis“, dass es um die Aufstellung der AfD-Landtagskandidaten gehen könnte. Endgültig nominiert werden sollen diese aber wohl erst an den zwei letzten Oktoberwochenenden in Essen.

Wegen der Demonstration wird der Prinzipalmarkt zwischen voraussichtlich 9 und 16 Uhr gesperrt. Dann müssen auch die Busse der Linien 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12 und 14 Prinzipalmarkt und Domplatz umfahren. Darauf weisen die Stadtwerke hin. Nächste Haltestellen, um die Innenstadt fußläufig zu erreichen, sind dann je nach Linie Ludgeriplatz, Eisenbahnstaße, Bült, Aegidiimarkt und Picasso-Museum.

Busse fahren Umleitungen

Die Busse fahren folgende Umleitung:

Linien 1 und 9 fahren zwischen den Haltestellen Bült und Neutor in beiden Richtungen über die Münzstraße.

fahren zwischen den Haltestellen Bült und Neutor in beiden Richtungen über die Münzstraße. Die Linien 2, 4, 10 und 14 fahren ab Hauptbahnhof in Richtung Alte Sternwarte, Clemenshospital, Meckmannweg bzw. Zoo über Ludgeriplatz und Antoniuskirche zur Weseler Straße.

fahren ab Hauptbahnhof in Richtung Alte Sternwarte, Clemenshospital, Meckmannweg bzw. Zoo über Ludgeriplatz und Antoniuskirche zur Weseler Straße. Die Linien 11, 12, 13, 22 und N80 fahren in Richtung Coesfelder Kreuz/Gievenbeck ab Hauptbahnhof über Ludgeriplatz, Antoniuskirche, Weseler Straße und Aegidiistraße zur Haltestelle Aegidiimarkt.

Nicht angefahren werden können die Haltestellen Engelenschanze, Raphaelsklinik, Klemensstraße, Domplatz, Prinzipalmarkt und Schlossplatz. An den Haltestellen Picasso-Museum auf der Rothenburg, Aegidiimarkt und Krummer Timpen können außerdem die Linien 1 und 9 nicht halten. An den Haltestellen Aegidiimarkt und Schützenstraße entfallen die Linien 2, 4, 10 und 14 in Richtung Aasee.