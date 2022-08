Das Theater Titanick zog am Montagnachmittag durch die Innenstadt. „Steinzeit hautnah“ lautete der Titel der künstlerischen Stadt-Intervention, die anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der LWL-Altertums-Abteilung stattfand. Die Menschen, die gerade in der Altstadt unterwegs waren, erlebten eine Invasion von Menschen aus einer 5000 Jahre zurückliegenden Zeit. Als wären sie auf einem fremden Planeten gestrandet, erkundeten sie die Stadt aus einer vollkommen neuen Perspektive. Beladen mit Steinen streiften sie durch die Straßen und interagierten mit Passantinnen und Passanten und der Umgebung, bevor sie sich in einer Prozession in Richtung Münster-Arkaden bewegten. Sie drangen in die Einkaufspassage ein, um dort ihrer Vorfahren mit einem finalen Ritual zu gedenken.

Invasion von Menschen aus der Steinzeit Eine Invasion von Menschen aus der Steinzeit Foto: Matthias Ahlke Steine werden durch Münsters Innenstadt geschleppt Foto: Matthias Ahlke Handy-Fotos halten das Kunstprojekt fest. Foto: Matthias Ahlke Steine werden durch Münsters Innenstadt geschleppt. Foto: Matthias Ahlke Mit Steinen beladene Holzkarren rollen über die Ludgeristraße. Foto: Matthias Ahlke Steine werden durch Münsters Innenstadt geschleppt. Foto: Matthias Ahlke Stadtkunst Projekt "Steinzeit Hautnah". Foto: Matthias Ahlke Viele Zuschauer verfolgten das Kunstspektakel. Foto: Matthias Ahlke Stadtkunst Projekt "Steinzeit Hautnah". Foto: Matthias Ahlke Viele Zuschauer verfolgten das Kunstspektakel. Foto: Matthias Ahlke Stadtkunst Projekt "Steinzeit Hautnah" Foto: Matthias Ahlke Steinzeit Menschen auf der Ludgeristraße Foto: Matthias Ahlke Steinzeit Menschen auf der Ludgeristraße Foto: Matthias Ahlke Ein Schuhgeschäft wird unter die Lupe genommen. . Foto: Matthias Ahlke Ein Schuhgeschäft wird unter due Lupe genommen. Foto: Matthias Ahlke Eindringen in die Arkaden. Foto: Matthias Ahlke Eindringen in die Arkaden Foto: Matthias Ahlke Eindringen der Stein-Menschen in den Arkaden Foto: Matthias Ahlke Eindringen der Stein-Menschen in den Arkaden Foto: Matthias Ahlke Die Prozession bewegt sich durch die Arkaden Foto: Matthias Ahlke Die Stein-Menschen schleppen sich mit den Steinen ab. Foto: Matthias Ahlke Steinzeit trifft Neuzeit Foto: Matthias Ahlke Steinzeit trift Neuzeit Foto: Matthias Ahlke kurze Verschnaufpause Foto: Matthias Ahlke Eindringen der Stein-Menschen in den Arkaden. Foto: Matthias Ahlke Eindringen der Stein-Menschen in den Arkaden. Foto: Matthias Ahlke Ankunft zur symbolischen Grabstätte. Foto: Matthias Ahlke Erreichen des finalen Ortes. Foto: Matthias Ahlke Die Prozession bewegt sich durch die Arkaden Foto: Matthias Ahlke An der Grabstätte gedenken die Stein-Menschen mit einem finalen Ritual an ihre Vorfahren. Foto: Matthias Ahlke An der Grabstätte gedenken die Stein-Menschen mit einem finalen Ritual an ihre Vorfahren. Foto: Matthias Ahlke An der Grabstätte gedenken die Stein-Menschen mit einem finalen Ritual an ihre Vorfahren Foto: Matthias Ahlke