Alarm schlägt Räuber in die Flucht

Versuchter Überfall an der Salzstraße

Die Polizei berichtet von einem versuchten Raubüberfall an der Salzstraße. (Symbolbild)

Ein Alarm hat am Donnerstag (1.12., 16.27 Uhr) an der Salzstraße einen Räuber in die Flucht geschlagen. Das berichtet die Polizei.

Ihren bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat der Mann den Juwelier und nahm seine Hand unter seinen Pullover. Mit einem in der versteckten Hand gehaltenen Gegenstand bedrohte er die Angestellte, sprach allerdings kein Wort.

So sah der Täter aus

Die Angestellte flüchtete sich in den hinteren Bereich des Verkaufsraums, eine Mitarbeiterin löste den Alarm aus. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung.

Er ist etwa 1,70 Meter groß, war mit einer blauen Pulloverjacke mit weißem Reißverschluss und Kordeln, einem weißen Mundschutz, einer schwarzen Hose, einem blauen Rucksack und Adidas-Schuhen mit weißer Sohle und orange-roter Ferse bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.