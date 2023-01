Polizeieinsatz am Alfred-Krupp-Weg

Münster/Bielefeld

Nachdem die Polizei mit Schüssen auf die Reifen eines Wagens mit gestohlenen Kennzeichen am Alfred Krupp-Weg die Flucht des Fahrers verhindert hat, bleiben Details des Hergangs weiter unklar. Die Polizei in Münster hüllt sich in Schweigen.