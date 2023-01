Schüsse und zwei Festnahmen am Alfred-Krupp-Weg

Bei einem Polizeieinsatz am Alfred-Krupp-Weg in Münster sind am Montagmorgen Schüsse gefallen. Zwei Männer haben versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Sie wurden festgenommen.

Am Alfred-Krupp-Weg nahe der Einmündung in die Friedrich-Ebert-Straße sind am Montagmorgen Schüsse gefallen. Polizisten feuerten in Nachbarschaft der dortigen Autowaschanlage nach eigenen Angaben auf die Reifen eines schwarzen Audis mit Hamburger Kennzeichen.

Letztere waren gestohlen, wie den Polizisten zuvor aufgefallen war. Als die Beamten den Wagen stoppten und den Fahrer überprüfen wollten, soll der Mann versucht haben, das Auto zu starten um zu flüchten. So schildert es das münsterische Präsidium in einer Pressemitteilung.

22-Jähriger soll Widerstand geleistet haben

Durch gezielte Schüsse in die Reifen des Audis hätten die Beamten dann die Weiterfahrt verhindert und den 22-Jährigen hinter dem Steuer des Audis vorläufig festgenommen. Er, so hätten es laut Präsidium die beteiligten Polizisten dargestellt, habe dabei Widerstand geleistet, ebenso wie ein 23-jähriger Bekannter des Tatverdächtigen, der die Beamten angeblich während des Einsatzes angegriffen habe. Auch der 23-Jährige sei festgenommen worden.

Er ist der Polizei wegen Einbruchsdelikten bekannt. Der 22-jährige Audi-Fahrer wurde mit gleich zwei Haftbefehlen, ebenfalls wegen Einbruchdiebstahls, gesucht.

Straße war für viele Stunden gesperrt

Um den Tathergang zu klären, sperrte die Polizei den Bereich am Alfred-Krupp-Weg mit Flatterband ab. Die Durchfahrt war über viele Stunden gesperrt.

Gegen Mittag trafen Einsatzkräfte der Spurensicherung ein, um den Bereich und den Audi zu untersuchen. Die Polizei nahm nicht dazu Stellung, inwieweit ein über den Tag am Tatort geparkter schwarzer Volvo mit Dortmunder Kennzeichen in das Geschehen involviert war.

Das Polizeipräsidium berichtet in seiner Mitteilung aber, dass aus „Neutralitätsgründen“ die Polizei Bielefeld die Ermittlungen übernommen habe.