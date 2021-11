Nach Massenschlägerei: Wird Aasee wieder Gefahren-Hotspot?

Nach einer Massenschlägerei am Freitag am Aasee sind Erinnerungen an die Randale Mitte Juni dieses Jahres wach geworden, als dort eine Krawallnacht ihren Ursprung genommen hatte.

Wird das Areal an den Aasee-Kugeln wieder zum Gefahren-Hotspot? Nach der Massenschlägerei vom Wochenende wertet die Polizei die Erkenntnisse der Nacht aus. Rund 100 Jugendliche und Heranwachsende hatten sich am Freitagabend Prügeleien und tätliche Auseinandersetzungen geliefert. Die jungen Leute haben sich offenbar auf einschlägigen Seiten in den Sozialen Medien zum Treffen am Aasee verabredet.