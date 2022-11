Allerlei Lebensbeichten in der Pinte

Wenn Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Lebensläufen auf engerem Raum zusammentreffen, ergeben sich Reibungen. Reibungen, aus denen Funken schlagen, die mal gefährlich zünden oder auch, im angenehmen Fall, Wärme erzeugen. Aus dieser Grunderkenntnis heraus schuf die Französin Brigitte Buc ihr Stück „Un temps de chien“ (Hundswetter), das 2014 aufgeführt wurde. Hannes Demming hat den frischen Stoff für die Niederdeutsche Bühne Münster kongenial ins Münsterländer Platt übertragen, und Markus Kopf, einer der erfahrensten Regisseure an Münsters Theater und früherer Oberspielleiter ebendort, inszeniert nun flott und punktgenau. So feierte das Stück „Schietwiär“ am Freitagabend eine feine und vergnügliche Premiere, die mit viel Applaus bedacht wurde. Eine „Kummelge“ ist das, aber nicht einzig zum Schenkelklopfen, sondern auch mit leisen, nachdenklichen Momenten über die Familie, die Liebe und das – verpasste – Leben.

Das sprichwörtliche „Scheißwetter“, eingangs durch prasselnden Regen und Gewittergrummeln angekündigt, ist dabei ja nur der äußere Anlass, drei Frauen in einer „Pinte“ zusammenzuführen. Diese hat Bühnenbildner Manfred Kaderk mit Bar, Schwingtür, Tisch und Eckbank adäquat ausgestattet. In den stimmigen und irgendwie zeitlosen Kostümen von Kathrin Land sehen wir in dieser menschlichen Anordnung drei Frauen und einen Kellner. Das Spiel beginnt.

Überzeugendes Quartett

Im Mittelpunkt: Die überzeugend aufspielende Heike Artmann als taffe Geschäftsfrau Helene mit Hang zur Perfektion, die sie offenbar auch in der Familie praktiziert – mit Totalversorgung von Mann und Blagen. Kathrin Henschel, Vorsitzende der Niederdeutschen Bühne, gibt dazu ganz köstlich die verbiesterte Sabrina, eine eher dem Prekariat entstammende Boutiquenbesitzerin, die Frauen wie Helene aus der Oberschicht verachtet. Irgendwo dazwischen, mal eifernd, mal verzweifelt, mal moderierend, agiert temperamentvoll Ria Lüring als tablettensüchtige und depressive Singlefrau Gabi. Einzig hochdeutsch sprechender Akteur in diesem Stück ist der durch die Schwingtür ein- und ausmarschierende Kellner (flott und dynamisch: Ralf Klatt), der Frauen eigentlich hysterisch findet und seine drei Gäste, die sich, dem „Schietwiär“ entflohen, erst mal mit Rouladen stärken, als ganz besonders nervig einstuft.

Es kommt, wie es kommen muss. Jede der Damen lässt allmählich Distanz und Barrieren fallen, zumal „Schnäpsken“ die Hemmschwelle senken. Helene ist durch Firma und Familie ausgebrannt. Sabrina wurde im Leben nur hin- und hergeschubst und zeigt sich gern zynisch, und Gabi ist ein einsames, psychisch angeschlagenes Wrack. Doch bei der gegenseitigen Entschleierung und Destruktion der Lebensentwürfe bleibt das Stück nicht stehen, und es bekommt eine Wende, an der auch der anfangs so griesgrämige Kellner seinen Anteil hat. Denn auch er hat natürlich eine Vita zu verarbeiten.

Neuerdings mit Übertiteln

Die drei Akteurinnen und der eine Akteur bringen das dank frischer Dialog-Regie von Markus Kopf glaubwürdig, teilweise lustig, dann sogar beschickert ausgelassen, aber eben auch anrührend über die Rampe. Und selbst derjenige, der kein Platt versteht, bleibt im Bilde, weil die Niederdeutsche Bühne jetzt neuerdings mit Übertiteln arbeitet, die man, ganz nach Gusto und Sprachverständnis, teilweise oder komplett zu Hilfe nehmen kann.

Wie das alles mit den Damen und dem Herrn ausgeht, das sei hier nicht verraten, denn auch die nächsten neun Aufführungen des Stücks, die bis März 2023 laufen, sollen ja noch gespannte Zuschauerinnen und Zuschauer erleben.

Es ist zu erwähnen, dass am Premierenabend der Block C im Kleinen Haus fast komplett leer war. Möglicherweise sitzt, was Theater und Kinos generell feststellen, etlichen Kulturfreunden noch die Corona-Krise in den Knochen und hält sie auf der Couch und vor der Glotze fest. Das sollte sich bei diesem schönen Stück der Niederdeutschen Bühne aber doch schnell ändern!

Nächste Aufführungen: 4. und 18. Dezember, 15. und 28. Januar.