Alles im Zeichen der Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist eines der großen Ziele von Wissenschaft, sagt Michael Quante, Prorektor der Uni Münster. Dem großen Thema sind am Donnerstag (20. Oktober) vielfältige Aktionen in der Altstadt gewidmet. Jeder und jede ist eingeladen, dabei mitzuwirken.

Nachhaltigkeit ist ein großes Wort – und die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster will es am heutigen Donnerstag den ganzen Tag über in und rund um ihre Hochschulgebäude in der Altstadt mit Leben füllen.