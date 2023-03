Extra-Fütterungen, Info-Stände und tierischer Nachwuchs

Im Allwetterzoo Münster ist derzeit noch mehr los als sonst. Denn in den Monaten März und April bietet das Team ein zusätzliches tierisches Sonderprogramm an.

Das Sonderprogramm, das wöchentlich wechselt, wird zusätzlich zu den täglichen tierischen Programmpunkten und Fütterungszeiten durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung des Allwetterzoos.

An diesem Wochenende (Samstag und Sonntag, 11. und 12. März) stehen unter anderem kommentierte Wolfs-, Leoparden- und Orang-Utan-Fütterungen an. Zudem werden die Zootierpfleger Infostände aufbauen und über Futtermittel, Federn oder auch Enrichment informieren. Bei Letzterem handelt es sich eines der wichtigsten Elemente in einer tier- und verhaltensgerechten Tierhaltung.

Jungtiere bei Antilopen, Tamarinen und Faultieren

Neben den tierischen Programmpunkten warten zudem die ersten Jungtiere bei Elenantilopen, Springtamarinen oder auch der Faultiernachwuchs darauf entdeckt zu werden. Zudem gibt es die Möglichkeit mehrmals am Tag das Training der Kalifornischen Seelöwen im Robbenhaven zu beobachten, und auch die Sonderausstellung „Wildlife Photographer of the Year 2022“ im Westfälischen Pferdemuseum ist ebenfalls noch immer geöffnet.

Weitere Informationen zum tierischen Sonderprogramm gibt es auf der Homepage des Zoos.