Luchs ist scharf auf einen Namen

Leserinnen und Leser unserer Zeitung können bis zum kommenden Mittwoch (6. August) Vorschläge machen, wie der junge Rotluchs, der im Mai dieses Jahres im Allwetterzoo auf die Welt kam, heißen soll. Denn noch wartet das Jungtier auf seinen Namen. ,Vorschläge können Sie an redaktion.ms@zeitungsgruppe.ms unter dem Betreff Rotluchs machen. Auch auf der Facebook-Seite unserer Zeitung werden die Namensvorschläge gesammelt (facebook.com/wnonline).



Unter den besten Vorschlägen wird der künftige Name für die junge Raubkatze ausgelost. Der Allwetterzoo lädt den Namensgeber mit Begleitung in den Zoo ein, um das Jungtier selbst in Augenschein nehmen zu können – und natürlich auch die anderen mehr als 300 Arten.