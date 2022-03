Allwetterzoo öffnet am Freitagabend und sammelt Spenden für die Ukraine

Der Allwetterzoo Münster veranstaltet wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eine Spendenaktion. Am Freitagabend (11. März) öffnet der Zoo auch am Abend. An der Kasse gilt dann das "Zahl' was du willst"-Prinzip.

Zwischen 18.30 und 21.30 Uhr gilt an der Kasse dann das bereits bekannte "Zahl' was du willst Prinzip" - zum ersten Mal seit 2018 und nur für diesen Abend. Besucherinnen und Besucher können also so viel Eintritt zahlen, wie sie möchten. Die Einnahmen kommen nach Angaben des Zoos vollständig dem Förderverein Münster-Lublin zugute. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zoos werden laut Ankündigung des Zoos am Abend ehrenamtlich vor Ort arbeiten.

In Münsters Partnerstadt Lublin in Polen sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs bereits viele Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Der Förderverein Münster-Lublin unterstützt den humanitären Einsatz der Partnerstadt für geflüchtete Menschen aus der Ukraine.