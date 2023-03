Neues Kennzeichen-Parksystem sorgt für Frust

Christoph Beyer aus Osnabrück ist verärgert: Er erhielt eine Mahnung über fast 30 Euro, weil er das Parken am Allwetterzoo Münster angeblich nicht bezahlt hatte.

Es ist ein Satz, wie ihn keine Leitung eines Tiergartens hören will: „Ich fahre beim nächsten Mal nicht wieder zum Zoo in Münster.“ Naheliegend ist er laut Christoph Beyer aus Osnabrück für alle, die nach einem ärgerlichen Erlebnis auf ihren Besuch im Allwetterzoo Münster zurückblicken – und das Erlebnis hat mit dem Tiergarten noch nicht einmal direkt zu tun.

Was Beyer anprangert, ist vielmehr das neue automatisierte Parksystem. Das wurde mit hochtrabenden Worten angekündigt – und wird auch weiterhin so verkauft: „Damit wird das Erlebnis Allwetterzoo für alle Besucher noch leichter und intuitiver in der Planung und Ausgestaltung“, sagt Zoosprecher Sebastian Rohling.

Keine Schranken, stattdessen Kennzeichenerfassung

Die Idee des neuen Systems namens Free Flow ist simpel: Schranken gibt es nicht mehr. Das Kennzeichen jedes Autos, das auf den Zooparkplatz fährt, wird automatisch eingelesen. Auslösen können die Menschen hinter dem Steuer ihr Fahrzeug dann, indem sie an den Kassen am Eingang, im Zoo-Shop, online oder per Handy bezahlen.

Die Automaten harmonieren aber offenbar nur in Teilen mit dem neuen System. Das legt zumindest Beyers Beispiel vom 29. Januar nahe. „Wir hatten uns auf hohe Eintrittspreise eingestellt“, sagt der Osnabrücker. „Das ging dann aber eigentlich.“ Tatsächlich ist das Parken die erste halbe Stunde kostenlos, kostet dann für einen Tag lediglich vier Euro.

Das System Free Flow der Firma Fair Parken: Am Zoo gibt es ein neues Parksystem Foto: Allwetterzoo Münster

Er habe am Automaten gestanden, vier Euro eingeworfen – und: „Es passierte nichts.“ Beyer habe sich zu den anderen Wartenden umgedreht, allgemeines Schulterzucken. „Wird schon seine Richtigkeit haben“, war sein Gedanke. Hatte es aber nicht.

Am 20. Februar bekam Beyer Post, mit einer Zahlungsaufforderung von 28,90 Euro. Frist acht Tage. Beyer widersprach, schilderte sein Verhalten und wandte sich an unsere Redaktion. Auf Nachfrage beim Anbieter äußerte sich eine Sprecherin: „Eine technische Störung lag zum genannten Zeitpunkt nicht vor.“

„ Es lässt sich sicherlich eine kulante Lösung finden. “ Sprecherin von Fair Parken

Auf dem gesamten Parkplatz habe Fair Parken mehr als 100 Schilder als Hinweise aufgehängt. Online könne bis zu 48 Stunden nach dem Besuch noch bezahlt werden. Auf Beyers Fall angesprochen, hieß es immerhin: „Es lässt sich sicherlich eine kulante Lösung finden.“

Tatsächlich erhielt der Osnabrücker kurz darauf die Mitteilung, der Betrag sei storniert worden – aufgrund seiner „plausiblen Schilderung“. Beyer dagegen hat eine ganz andere Vermutung: Trotz Münzsymbol funktioniert die Barzahlung vielleicht gar nicht.

Mehrere Menschen beschweren sich

Und der Osnabrücker ist nicht der einzige mit Problemen: Unsere Redaktion erhielt schon mehrere Beschwerdeanrufe. Menschen sind einerseits an die abgebauten Schranken noch nicht gewohnt, vom System überfordert oder sehen die Schilder schlicht nicht.

„Wir nehmen jede Beschwerde sehr ernst“, sagt Zoosprecher Rohling, „und suchen, sofern möglich, den Kontakt zu den Menschen.“ Vereinzelte Beschwerden erreichten den Zoo. Aber es setzt offenbar ein gewisses Verständnis für das neue System ein: Nach einer anfangs nicht verfolgten Mahnquote von sieben Prozent, sei diese inzwischen auf drei Prozent gesunken.

„Wir sind froh, dass wir den Service für unsere Besucher deutlich verbessern konnten“, sagt Rohling. Die alte Schrankenanlage sei fehleranfällig gewesen, das Bezahlen habe Staus provoziert. Am neuen Automaten könne aber auch bar bezahlt werden, so zumindest der Zoo.

Doch der Tiergarten räumt auch ein: „In Kürze werden wir einen weiteren Automaten an der Ausfahrt aufstellen und mittels Signalbeschilderung bei der Ausfahrt daran erinnern, dass es sich um einen kostenpflichtigen Parkplatz handelt.“ Das System werde bleiben, so Rohling, Kommunikation und Service aber optimiert. Ob das Christoph Beyer noch einmal motiviert nach Münster in den Allwetterzoo zu fahren, bleibt fraglich.