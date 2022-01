Allwetterzoo zieht im Krisenjahr kraftvolle Bilanz

Foto:

Der Allwetterzoo plant für 2022 mehrere Sonderveranstaltungen: ,„Tag des Artenschutzes“ (26. März): Bei dieser Gelegenheit soll das neue Bärenhaus am Eingang eröffnet werden. Es kommen zwei neue Arten in eine gemeinsame Anlage: Lippenbären und Rothunde.,„Galaktisches Wochenende“ (21. und 22. Mai): erstmals über zwei Tage,Familienfest (25. und 26. Juni), eventuell mit der Maus . . .,„Nachts im Zoo“ (20. und 27. August), abendliche Atmosphäre an zwei Samstagen ,„Tag der Biodiversität“ (1. Oktober): An diesem Tag soll die Merantihalle eröffnet werden – eine logistische Herausforderung, denn mit Abschluss der Riesenbaustelle müssen zugleich neue Arten im Zoo einquartiert werden. Die bedeutendsten von ihnen sind Tapir, Riesenotter und Brüllaffe.