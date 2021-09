Alte Figuren in neuem Glanz

Renovierte Fassade an Staufenstraße war am Denkmaltag ein Anlaufpunkt

Münster

Am Tag des offenen Denkmals öffneten in Münster zahlreiche historische Stätten ihre Türen. Davor stehen blieben die Teilnehmer indes an der Staufenstraße 41: Denn dort stand die frisch renovierte Jugendstil-Fassade mit ihren Figuren im Mittelpunkt des Interesses.

Von Maria Conlan