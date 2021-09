Alte Linienführung der Busse 6, 8 und N82 kehrt zurück - Linie 5 wird umgeleitet

Die Stadtwerke Münster weisen auf Änderungen im Busverkehr am kommenden Wochenende hin. Hierbei handelt es sich um eine dauerhafte sowie eine temporäre Maßnahme.

Zurück in der alten Spur: Ab Samstag (25. September - ab 5 Uhr) fahren die Linien 6, 8 und N82 zwischen den Haltestellen Eisenbahnstraße und Niedersachsenring in beiden Richtungen wieder den gewohnten Weg über Bült, Kanalstraße und Lublinring. Dann endet der Verkehrsversuch an der Hörsterstraße.

Die Shuttlebuslinie 68 und das Rikschashuttle sind dann nicht mehr unterwegs. Die Busse fahren dann wieder alle regulären Haltestellen im Martini- und Kreuzviertel an, lediglich die Haltestelle Neubrückentor bleibt um einige Meter verlegt und befindet sich weiterhin auf Höhe der Apotheke.

Mit der ursprünglichen Linienführung gelten für die Linien 6, 8 und N82 sowie die Taxibusse T82 und T87 auch wieder die gewohnten Abfahrtszeiten. Die Stadtwerke bitten ihre Fahrgäste, darauf zu achten und vor der Fahrt in der elektronische Fahrplanauskunft oder in der kostenlosen münster:app die Abfahrtszeiten zu überprüfen.

Gute Nachrichten für alle Fahrgäste: Die Busspur zwischen Ludgeriplatz, Hauptbahnhof und Landeshaus bleibt bis auf Weiteres bestehen, während Stadt und Stadtwerke die während des Verkehrsversuchs gesammelten Daten auswerten

Linie 5 fährt Umleitung in Berg Fidel

Die Busse der Linie 5 umfahren am Sonntag (26.9.) zwischen 12 und voraussichtlich 17 Uhr Berg Fidel. Zwischen den Haltestellen Düesbergweg und Vennheideweg bleiben sie in beiden Richtungen auf der Hammer Straße. Nächste Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten sind die Haltestellen Preußenstadion und Alte Reitbahn auf der Hammer Straße.

Die Haltestellen Drachterstraße, Hülsenbusch und Sporthalle Berg Fidel können von den Bussen nicht angefahren werden. Berg Fidel bleibt auch während der Umleitung der Linie 5 mit "LOOPmünster" erreichbar.

Grund für die Umleitung sind Straßensperrungen aufgrund des Preußenspiels.