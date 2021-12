Ältere Frau von alkoholisiertem E-Scooter-Fahrer angefahren

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer hat am Dienstagnachmittag (14.12., 15:53 Uhr) in der Innenstadt eine bislang unbekannte Frau angefahren.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 32-Jährige zusammen mit einem Bekannten auf dem E-Scooter auf der Straße "Alter Steinweg" und stieß mit einer Fußgängerin zusammen. Zeugen beobachteten den Vorfall und gaben an, dass die ältere Frau augenscheinlich bei der Kollision verletzt wurde, da sie laut aufschrie und taumelte.

Sie entfernte sich aber von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Hinzugerufene Polizisten rochen den Alkohol in der Atemluft des 32-Jährigen, ein freiwilliger Test zeigte

3,52 Promille an. Sein Bekannter pustete 0,84 Promille. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei ist auf der Suche nach der älteren Dame. Sie wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.