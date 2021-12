„Nimmersatt Spezial“ zeigt Alternativen zum Wachstum

Foto:

Erst ein Abendbesuch im Museum, anschließend Besinnung im Dom – oder umgekehrt. Das ist in Münster an den sogenannten „Langen Freitagen“ immer am zweiten Freitag im Monat möglich, an denen das LWL-Museum für Kunst und Kultur bis 24 Uhr geöffnet hat. Analog dazu hat der St.-Paulus-Dom an diesen Tagen bis Jahresende bis Mitternacht geöffnet, das nächste Mal am 10. Dezember. Unter dem Titel „Nach(t)gedacht“ können Besucherinnen und Besucher von 19.30 Uhr bis 22 Uhr Musik und Stille erfahren sowie die Möglichkeit zur Anbetung und Meditation nutzen. Daran schließt sich um 22 Uhr das Nachtgebet an. Bis Mitternacht laden die Verantwortlichen ein, bei Kerzenlicht in Stille zu verweilen, bevor der Segen zur Nacht gespendet wird. Die im Dom geltenden Regelungen zur Corona-Prävention sind einzuhalten. Infos dazu gibt es unter: www.paulusdom.de