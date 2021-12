Einen etwas anderen Weihnachtsmarkt gab es am Wochenende im Gasometer. Die Besucher erwartete ein alternatives Angebot mit veganem Döner und Rap.

Wintermarkt am Gasometer

Vor dem Gasometer veranstaltete der Verein „Sozialpalast“ am Wochenende seinen etwas anderen Weihnachtsmarkt. Das Kollektiv hofft nun auf eine Verlängerung des Nutzungsvertrages mit dem Eigentümer Stadtwerke.

Die Warteschlange vor dem pinkfarbenen Eingangstür am Gasometer ist am frühen Samstagabend enorm, und wer seinen Negativ-Test vorgezeigt hat, taucht ein paar Meter weiter ein in einen kleinen, alternativen Weihnachtsmarkt vor eindrucksvoller Kulisse.