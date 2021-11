Am Familientag auf Entdeckungsreise durchs Museum

Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr veranstaltet das LWL-Naturkundemuseum nun wieder einen Familientag. Dabei können Kinder und Erwachsene die Ausstellungen besuchen und an verschiedenen Aktionen teilnehmen.

Nachdem der letzte Familientag im LWL-Museum für Naturkunde Corona-bedingt ausfallen musste, findet er in diesem Jahr wieder statt. Wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) mitteilt, findet der Familientag am 13. November (Samstag) von 14 bis 18 Uhr statt. Im Museum werde es zahlreiche Aktionen geben, für Erwachsene gelte dabei die 2G-Regel, wie der LWL mitteilt.

Auf einer Entdeckungsreise durch die Ausstellung "Überlebenskünstler Mensch" geht es den großen Fragen der Menschheit nach. Museumspädagoginnen haben verschiedene Stationen aufgebaut und bringen in Mini-Führungen von fünf bis zehn Minuten Themen und Aspekte der Ausstellung näher.

Ausstellung: „Überlebenskünstler Mensch" Die Entdeckung des Feuers war für den Menschen eine große Erfindung. Foto: Wilfried Gerharz Das Feuer war nur eine von vielen. Foto: Wilfried Gerharz Von den Anfängen des Menschen als Homo Sapiens.... Foto: Wilfried Gerharz ...bis zum modernen Menschen, der die Möglichkeiten für ein Leben auf fremden Planeten entwickelt, war es ein langer Weg. Foto: Wilfried Gerharz In der Ausstellung „Überlebenskünstler Mensch" im LWL-Museum können Besucher ab Freitag diesen Weg nachgehen. Foto: Wilfried Gerharz Postkarte zur Ausstellung Überlebenskünstler Mensch, ab 21. August im LWL-Museum für Naturkunde Münster Foto: LWL Kleidung und ... Foto: Wilfried Gerharz Handschuhe sorgten für Wärme und sind genau so ausgestellt wie ... Foto: Wilfried Gerharz ... die Ausrüstung von antiken Soldaten. Foto: Wilfried Gerharz Die LWL-Direktoren Matthias Löb (links) und Dr. Jan Ole Kriegs (r.) zeigten sich gemeinsam mit Ausstellerin Lisa Klepfer begeistert über die Ausstellung „Überlebenskünstler Mensch." Foto: Wilfried Gerharz Die Entwicklung des Menschen sei laut LWL-Direktor „eine lange Kette von Erfindungen, die das Leben erleichtern oder sogar retten." Foto: Wilfried Gerharz Der stetige Fortschritt würde laut LWL-Museum aber auch zur Verschlechterung der natürlichen Lebensbedingungen führen. Foto: Wilfried Gerharz Für die Aussteller ist der Klimawandel zurzeit die größte Herausforderung. Die Verschmutzung der Meere wird durch Plastikmüll dargestellt. Foto: Wilfried Gerharz Die Ausstellung ist bis zum 26. September zu sehen. Foto: Wilfried Gerharz

Der Ausstellung literarisch begegnen

Wer dem Überlebenskünstler literarisch begegnen will, kann das mit der Beate Reker tun. Die Schauspielerin nimmt das Publikum in die Ausstellung mal lustig, mal ernst, mal nachdenklich, aber immer literarisch mit. Die Sets dauern jeweils 15 Minuten. Auch in der neuen Sonderausstellung "Alleskönner Wald" steht nach Angaben des LWL eine Museumspädagogin bereit, um mit den Besucher tiefer in die Böden der Wälder einzutauchen.

Informationen zur Veranstaltung Foto: Eintritt: Kinder unter 18 Jahren frei / Erwachsene 7,50 Euro

Ort: LWL-Museum für Naturkunde, Sentruper Straße 285, 48161

Parken: Kostenpflichtige Parkplätze (4 Euro) vorhanden. Kostenlose Parkplätze stehen in der Nähe, z.B. am Mühlenhof-Freilichtmuseum, zur Verfügung.



Alle Veranstaltungen finden unter der Beachtung der Coronaschutzverordnung statt. Das LWL-Museum weist darauf hin, dass eine kurzfristige Absage der Veranstaltung aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens möglich ist.

Darüber hinaus wird es laut der Ankündigung eine Märchenstunde und Zaubershows von Zauberkünstler Michael Sondermeyer geben. Darüber hinaus gibt es weitere Performances und Aktionen, bei denen Kinder und Erwachsene basteln, lachen und staunen können. Die Sternfreunde Münster laden zudem zu Wanderungen über den Planetenweg ein.