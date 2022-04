Vier Jahre nach der Amokfahrt: „Da hat sich etwas verändert“

Tote und Verletzte, dazu eine Stadt unter Schock. Als sich am 7. April 2018 die Amokfahrt am Kiepenkerl-Denkmal ereignete, fungierte Martin Fischer als Einsatzleiter der Polizei. Im Interview spricht er vier Jahre später über jenen Tag.

In dieser Woche jährte sich die Amokfahrt am Kiepenkerl-Denkmal zum vierten Mal. Martin Fischer (52), leitender Polizeidirektor, war an jenem verhängnisvollen 7. April 2018 Einsatzleiter der Polizei Münster. Mit unserer Zeitung sprach der Familienvater über den Tag, der das Leben vieler Menschen nachhaltig veränderte.