Uni Aachen testet Ampelschaltung an der Weseler Straße

Kann künstliche Intelligenz helfen, Busse schneller vorankommen zu lassen? Die Uni Aachen testet dies in Münster. Die Weseler Straße wird damit zum Forschungsobjekt.

Dieser Teil der Weseler Straße wird in den Monaten Oktober und November näher erforscht.

Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen will an der Weseler Straße Möglichkeiten einer Busbeschleunigung erforschen. Das teilte der kommissarische Leiter des Amtes für Mobilität und Tiefbau, Gerhard Rüller, in der Sitzung des Verkehrsausschusses mit. Konkret geht es um das Teilstück der Weseler Straße zwischen den Einmündungen Geiststraße und Moltkestraße.