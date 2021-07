An vier Tagen mehr als 800 spontane Impfungen

Das Angebot des Impfzentrums, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen, kommt offenbar gut an. 817 Personen haben sich seit Dienstag in der Halle Münsterland spontan immunisieren lassen, berichtete am Freitag der ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dr. Peter Münster. „Ein sehr guter Wert, ich hatte nur mit 100 bis 150 Personen täglich gerechnet.“ Jeder zweite habe die Erstimpfung erhalten. An alle, die sich spontan eine Zweitimpfung abgeholt haben, appelliert er, den Termin für die Zweitimpfung beim Hausarzt abzusagen. So werde verhindert, dass Impfstoff weggeworfen werden muss.

