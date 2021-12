Rückschläge als Chance begreifen, das Heft des Handelns in den eigenen Händen behalten: Beim fünften Vortrag der diesjährigen WN-Wissensimpulse hält Dörte Maack ein Plädoyer für einen selbstbestimmten Lebensweg. Und sie weiß, wovon sie redet...

Das Leben ist ein Hamsterrad: Jeder im privaten wie beruflichen Umfeld hat Erwartungen an einen, während die eigenen Wünsche und Träume auf der Strecke bleiben. Viele mögen dieses Gefühl des „Ausgeliefertseins“ schon einmal gehabt haben. Doch es ist komplett unnötig, findet Dörte Maack. Denn: „Sie sind die Person, die die Kapitel ihres Lebens schreibt. Egal was passiert ist, Sie sind die Person, die den Stift in den Händen hält.“

Die Moderatorin, Coachin und Expertin für Resilienz und Selbstbestimmung verrät auch, wie wir an Widerständen wachsen – am 10. Januar (Montag) hält sie beim fünften Vortrag der diesjährigen WN-Wissensimpulse ein Plädoyer für einen selbstbestimmten Lebensweg.

Rückschläge machen Verletzlichkeit bewusst

Die kleineren und größeren Rückschläge im Leben machen den Menschen ihre Verletzlichkeit bewusst und stellen ihre Selbstbestimmung infrage. Wie aber gelingt es, trotz dieser Erfahrungen Verantwortung zu übernehmen und das Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen?

Dörte Maack war als junge, ambitionierte Artistin mit der Diagnose einer unheilbaren Augenerkrankung konfrontiert und ist schleichend erblindet. Dennoch schloss sie ein Studium der Sportwissenschaft, Pädagogik und Linguistik ab, entwickelte international erfolgreiche Workshops und wurde Mutter von zwei Kindern.

Das Leben nach Krisen zurückerobern

Ihre Lebensgeschichte inspiriert, an Widerständen zu wachsen und sich nach Krisen das Leben zurückzuerobern. Die beeindruckende blinde Rednerin zeigt, was es braucht, um berufliches und privates Leben selbstbestimmt und erfolgreich zu gestalten.

Die WN-Wissensimpulse finden jeweils in der Eventhalle Cloud des Factory-Hotels, An der Germania Brauerei 5, im alten Brauerei-Gebäude statt und dauern von 19.30 bis 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Referenten stehen später am Büchertisch für Buchsignierungen und Gespräche zur Verfügung. Eintrittskarten unter Telefon 0 25 61/9 79 28 88.

