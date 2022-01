Andy Warhol kommt nach Münster

"Marilyn Announcement" von 1981 ist eines der bekanntesten Bilder von Andy Warhol. Das Picassomuseum zeigt in diesem Sommer Bilder des Pop-Art-Künstlers in einer Ausstellung.

Foto: 2022 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York/Philipp Fölting / Münsterland e.V.