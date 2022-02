Angeklagter in Norwegen in Quarantäne

Ein Prozess gegen einen 40-Jährigen, der unter anderem Cannabis angebaut haben soll, konnte am Dienstag nicht stattfinden. Wegen Corona sitzt der Mann aktuell in Norwegen fest.

Ein 40-jähriger Mann aus Norwegen muss sich vorerst nicht vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Münster verantworten. Die Pressesprecherin teilte am Dienstag mit, dass sich der Beschuldigte laut eigenen Angaben aufgrund einer Corona-Infektion in seinem Heimatort in Norwegen in Quarantäne befinde.

Dem 40-jährigen wird vorgeworfen, im Jahr 2018 eine Cannabisplantage im Keller seiner zwischen Nienberge und Greven gelegenen Wohnung unterhalten zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung durch die Polizei befanden sich dort 50 Cannabispflanzen, knapp 30 Gramm konsumfertiges Marihuana sowie eine Machete und eine Schreckschusspistole. Ein neuer Verhandlungstermin wurde noch nicht festgesetzt.