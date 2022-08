CDU fordert Zebrastreifen für den Angelmodder Weg

Münster-GremmendorfRatsherr Andreas Nicklas holt regelmäßig am Wochenende Brötchen vom Bäcker am Ehrenmal in Gremmendorf. „Ich sehe dann häufig Kinder, die von ihren Eltern losgeschickt wurden, um Brötchen zu holen und etwas hilflos an der Straße stehen.“ Aus Sicht der CDU Gremmendorf mangelt es an einer Möglichkeit, den viel befahrenen Angelmodder Weg sicher zu überqueren.

Die Ortsunion wünscht sich dort einen Zebrastreifen – wäre aber auch mit einer Querungshilfe oder einer Bedarfsampel zufrieden. Hauptsache, es tut sich etwas, betont die Vorsitzende Nadine Tenhagen: „Es muss etwas passieren, bevor noch etwas passiert.“

Denkbar wäre auch ein Kreisverkehr

Denkbar wäre auch ein Kreisverkehr für die gesamte Kreuzung am Ehrenmal. Dieser Vorschlag wurde während des Landtagswahlkampfs an die Partei herangetragen. Auch diese Möglichkeit möchte die CDU von der Stadtverwaltung prüfen lassen.

Es gab bereits einen Vorstoß, einen Zebrastreifen auf dem Angelmodder Weg einzurichten. Damals auf Höhe des Meisenwegs. „Dieser Vorschlag wurde von der Stadtverwaltung totgeprüft“, ärgert sich Nicklas.

Bezirksbürgermeister Peter Bensmann erläutert die Hintergründe. „Ein Zebrastreifen wird erst nach einer Zählung, bei der 50 Querungen beobachtet werden, in Betracht gezogen.“ Seiner Meinung nach wurde damals zur falschen Uhrzeit gemessen.

„Am Wochenende sind es leicht mehr“, schätzt Papatya Sommer von der CDU Gremmendorf. „Wichtig ist es zu messen, wenn die Kinder nicht im Unterricht sitzen.“