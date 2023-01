Anlauf zum Traumberuf

Münster

In vielen Kitas – auch in Münster – fehlen Fachkräfte. In Münster eröffnet das Anne-Frank-Berufskolleg nun die Möglichkeit, nicht nur die Ausbildung zur Erzieherin, sondern auch jene in der Kinderpflege praxisintegriert zu absolvieren. Drei Schülerinnen berichten...