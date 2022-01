Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen in Münster

Wie geht es nach der Grundschule weiter? Mit dieser Frage müssen sich Eltern nun wieder beschäftigen. Denn schon bald starten die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen für das kommende Schuljahr in Münster.

Mitte Januar starten die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen in Münster.

Rund um die Vergabe der Halbjahreszeugnisse Ende Januar bieten die weiterführenden Schulen Termine für die Anmeldung der Grundschulkinder zum Schulwechsel nach den Sommerferien an. Die städtischen Gesamtschulen, Gymnasien, Real- und Hauptschulen sowie die Primus-Schule wie auch die bischöflichen Gymnasien und die Friedensschule sehen unterschiedliche Termine vor. Das hat die Stadt am Montag mitgeteilt.

Für die Anmeldungen an den Schulen benötigen die Eltern die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch, den Personalausweis oder eine Meldebescheinigung und das letzte Zeugnis der Grundschule im Original. Mit dem Halbjahreszeugnis erhalten die Erziehungsberechtigten einen Elternbrief mit allen Informationen und einem Anmeldeformular.

Termin für Schulanmeldung vereinbaren

Es muss ein Termin für die Anmeldung in der jeweiligen Schule vereinbart werden. Bei den Anmeldungen in den Sekretariaten der Schulen gelten die aktuellen Corona-Regeln. Bereits in der Woche vom 17. bis 21. Januar nimmt die Friedensschule Anmeldungen entgegen: Montag, Mittwoch und Freitag von 7.30 bis 15 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 7.30 bis 13 Uhr.

Das vorgezogene Anmeldeverfahren für die städtischen Gesamtschulen Münster-Mitte und Mathilde-Anneke-Gesamtschule läuft vom 31. Januar bis 3. Februar vormittags von 9 bis 12 Uhr und nachmittags von 15 bis 18 Uhr. Die bischöflichen Gymnasien nehmen Anmeldungen vom 7. bis 10. Februar zwischen 8 und 18 Uhr entgegen.

Die städtischen Gymnasien, Real- und Hauptschulen sowie die Primus-Schule stehen für Anmeldungen vom 14. bis 17. Februar von 9 bis 12 Uhr sowie zusätzlich Montagnachmittag und Mittwochnachmittag (14. und 16. 2.) von 15 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Die Homepages der Schulen mit weiteren Informationen finden sich hier: www.stadt-muenster.de/schulamt/schule-in-muenster/schuldatenbank