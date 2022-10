Anmeldungen für Ferienangebote ab November möglich

Anmeldungen für außerschulische Ferienangebote in den kommenden Oster- und Sommerferien 2023 sind bereits ab November möglich. Die ganztägigen Betreuungsangebote sind kostenpflichtig und finden in der Regel montags bis freitags statt.

Nach den Ferien ist vor den Ferien. Deswegen bietet die Stadt Münster gemeinsam mit den Trägern der freien Jugendhilfe auch im nächsten Jahr Betreuung für Kinder der Grund- und Förderschulen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien an. Wenn das Kind offiziell für die Offene Ganztagsschule (OGS) angemeldet ist, kann es an der OGS-Ferienbetreuung seiner Schule teilnehmen.

Anmeldungen von OGS-Kindern zu den Oster- und Sommerferien 2023 werden vom 2. bis 15. Januar auf der Online-Plattform des Jugendamtes entgegengenommen. Dort finden sich alle wichtigen Informationen rund um die OGS-Ferienbetreuung. www.unser-ferienprogramm.de/muenster

Zusätzlich zur OGS-Ferienbetreuung wird es laut Stadt außerdem eine Vielzahl von außerschulischen Ferienangeboten geben. Neben offenen Ferienprogrammen, für die keine Anmeldungen erforderlich sind, gibt es auch ganztägige Betreuungsangebote von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit. Dort wird gespielt, getobt, gebastelt oder auch mal ein Ausflug unternommen.

Außerschulische Angebote kostenpflichtig

Diese Angebote sind kostenpflichtig und finden in der Regel montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr statt. Bei den Gebühren ist das Mittagessen bereits eingerechnet. Familien mit der Münsterlandkarte können das Budget für die Ferienbetreuung nutzen. Anmeldungen für die außerschulischen Ferienangebote in den Oster- und Sommerferien 2023 sind bereits ab dem 7. November unter der gleichen Web-Adresse möglich. Nähere Informationen zu den außerschulischen Angeboten gibt es bei den Veranstaltern.

Alternativ stehen auch wieder offene Ferienprogramme wie zum Beispiel die Kinderstadt „Atlantis“ und die „Bewegten Kids“ ohne feste Anmeldung zur Verfügung.